Музей из корвета "Винница" решило сделать Минобороны

Это будет первый корабль-музей в Украине.

Министр обороны Украины Андрей Таран принял решение о преобразовании учебного корвета Военно-морских сил "Винница" в музей.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны .

Таким образом Минобороны хочет сохранить для истории один из последних представителей корветов проекта "1124", как образец кораблестроения 70-х годов прошлого века.

В настоящее время прорабатывается вопрос передачи построенного 45 лет назад корвета как музейного предмета в Центральный военно-морской музей. Корабль-музей планируют разместить на 8-ом причале в Николаеве.

"Создание на базе боевого судна музейной экспозиции позволит превратить его в один из мощных центров военно-патриотического воспитания молодежи", - пояснил Таран.

Корвет "Винница" является многоцелевым кораблем прибрежного действия. Он был спущен на воду в 1976 году. Выполнял задачи в акватории Черного моря, а в составе ВМС ВС Украины принимал участие во многих многонациональных учениях.