Уволить главу Генштаба по просьбе Пашиняна отказался президент Армении

Об этом сообщила пресс-служба президента Армении .

Как пояснили в пресс-службе, канцелярия армянского президента детально изучила предложение Пашиняна и пришла к выводу, что проект указа об увольнении главы Генштаба противоречит конституции Армении.

"Президент республики в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа с возражениями", - сообщили в канцелярии.

У Саркисяна отметили, что в ситуации с протестами в Армении он не поддерживает ни одну из политических сил.

"Еще раз подчеркиваем, что президент республики не поддерживает ни одну политическую силу и принимает решения, руководствуясь исключительно национальными интересами", - подчеркнули в пресс-службе Саркисяна.