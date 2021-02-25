Уволить главу Генштаба по просьбе Пашиняна отказался президент Армении

Президент Армении Армен Саркисян отклонил просьбу премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении руководителя Генерального штаба Вооруженных сил страны Оника Гаспаряна.
Пашинян обвинил Гаспаряна в якобы попытке военного переворота.
Как пояснили в пресс-службе, канцелярия армянского президента детально изучила предложение Пашиняна и пришла к выводу, что проект указа об увольнении главы Генштаба противоречит конституции Армении.
"Президент республики в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа с возражениями", - сообщили в канцелярии.
У Саркисяна отметили, что в ситуации с протестами в Армении он не поддерживает ни одну из политических сил.
"Еще раз подчеркиваем, что президент республики не поддерживает ни одну политическую силу и принимает решения, руководствуясь исключительно национальными интересами", - подчеркнули в пресс-службе Саркисяна.