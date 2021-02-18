В Дублине вспыхнули акции протеста из-за продления локдауна из-за коронавируса в Ирландии до апреля

Между протестующими и силовиками возникали столкновения, есть задержанные и пострадавшие.

Изначально протестующие планировали собраться в центре Дублина на улице Святого Стефана, но полицейские с дубинками оттеснили толпу на Графтон-стрит. Митингующие бросали в силовиков фейерверки, бутылки и другие предметы.

В ходе беспорядков пострадали полицейские, один из них попал в больницу. Силовики задержали по меньшей мере 23 участников беспорядков в Дублине.

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин осудил сегодняшние беспорядки и сказал, что они "представляют собой неприемлемый риск как для общества, так и для ирландской полиции". А заместитель премьера Лео Варадкар заявил, что был в ужасе от того, что произошло в Дублине.