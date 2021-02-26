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События Вчера, 23:0751
После декабрьского наводнения в Венеции пересохли каналы

В Венеции уровень воды в каналах упал на столько, что они почти пересохли.

Такое явление наблюдается в городе в последние дни из-за низких приливов.

Об этом сообщает местное агентство Venezia Today.

Из-за низких приливов в Венеции пересохли небольшие каналы, а также открылись берега Гранд-канала. Низкие приливы вызваны высоким атмосферным давлением над Италией, ведь именно оно влияет на подъем уровня воды.

Вчера, 26 февраля, минимальный прилив в Венеции был на 48 сантиметров ниже уровня моря, а на выходных прогнозировали отрицательный пик до -55 сантиметров.

Как отмечает агентство Venezia Today, это не самое большое падение уровней приливов в Венеции. В январе 2019 года зафиксировали падение на -66 сантиметров, а в конце февраля 2008 года уровень воды в Венеции падал до рекордных -83 сантиметра.

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Теги: news, новости, Украина, Венеция, наводнения, 7dniv, 7dnivinfo  
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