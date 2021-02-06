Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 февраля 2021

В Украине по состоянию на утро 28 февраля 2021 - 1 347 849 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 5 833 новых случаев в сутки.
Умерло 25 982 человек.
Выздоровело - 1 170 023.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 208 случаев;
Винницкая область - 558 случаев;
Волынская область - 94 случая;
Днепропетровская область - 344 случая;
Донецкая область - 164 случая;
Житомирская область - 528 случаев;
Закарпатская область - 423 случая;
Запорожская область - 98 случаев;
Ивано-Франковская область - 734 случая;
Киевская область - 351 случай;
Кировоградская область - 30 случаев;
Луганская область - 17 случаев;
Львовская область - 399 случаев;
Николаевская область - 149 случаев;
Одесская область - 144 случая;
Полтавская область - 58 случаев;
Ровенская область - 120 случаев;
Сумская область - 125 случаев;
Тернопольская область - 218 случаев;
Харьковская область - 276 случаев;
Херсонская область - 36 случаев;
Хмельницкая область - 237 случаев;
Черкасская область - 51 случай;
Черновицкая область - 411 случаев;
Черниговская область - 60 случаев.