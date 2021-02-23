В Италии ужесточили карантин

В документе говорится об ужесточении санитарно-эпидемиологического надзора в Ломбардии и Пьемонте, в частности в городах Милан и Турин, которые расположены на севере страны.

Оба региона с понедельника, 1 марта, в классификации зон риска будут обозначаться как "оранжевые". В эту же категорию будет включена область Марке, расположенная в центральной части страны и имеющая выход к Адриатическому морю. Вместе с тем регионы Молизе и Базиликата (центр и юг страны соответственно) будут обозначаться как "красные" зоны.

Среди мер упоминается закрытие баров и ресторанов, а также ограничение на передвижение граждан, включая запрет на выезд из городов. В регионах, которые помечены как "красные", школы перейдут на онлайн обучение.