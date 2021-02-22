 

Во время вооруженного нападения в Мексике погибли более 10 человек

События Сегодня, 10:1265
Во время вооруженного нападения в Мексике погибли более 10 человек

На западе Мексики в муниципалитете Тонала штата Халиско неизвестные расстреляли 13 человек.

Прокуратура региона начала расследование по факту массового убийства.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Тела десяти мужчин были обнаружены на улице Эмилиано Сапата. Кроме того, в доме был обнаружен несовершеннолетний, у которого также были огнестрельные ранения. Он погиб.

Еще двоих - женщину и ребенка - госпитализировали.

По информации местного издания Radio Formula, огонь открыли неизвестные на трех автомобилях. После стрельбы они скрылись в неизвестном направлении. Сейчас их поиски продолжаются.

На место стрельбы прибыли сотрудники Национальной гвардии и Министерства национальной обороны. Что стало массового убийства, неизвестно.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Стрельба, Мексика, 7dniv, 7dnivinfo  
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

Более 300 школьниц после нападения боевиков исчезли в Нигерии
Более 300 школьниц после нападения боевиков исчезли в Нигерии
Вчера, 11:14
Пассажирский самолет ВВС страны разбился в Мексике
Пассажирский самолет ВВС страны разбился в Мексике
22-фев-2021, 10:08
В Филадельфии, штат Пенсильвания, неизвестные открыли стрельбу
В Филадельфии, штат Пенсильвания, неизвестные открыли стрельбу
18-фев-2021, 09:57
Дом престарелых горит в Харькове
Дом престарелых горит в Харькове
21-янв-2021, 18:08
Противники 5G сожгли вышку во Франции
Противники 5G сожгли вышку во Франции
16-янв-2021, 15:32

Последние новости

10:41
События
От Коломойского к Ахметову. Как на "Центрэнерго" со спецназом сменили топ-менеджмент и кто им теперь управляет
10:39
События
За сутки в Украине вакцинировали меньше сотни человек
10:37
События
"Баллоны еще от СССР". Что произошло в ковид-больнице Черновцов, где во время взрыва погибло два человека
10:36
События
В пятницу вечером, 26 февраля, игрок из Швейцарии выиграл рекордные 210 млн евро в лотерее Euromillions
10:15
События
Погода в Украине 28 февраля будет пасмурной, местами ожидается мокрый снег
10:14
События
Угроза схода лавин сохраняется в Карпатах
10:12
События
Во время вооруженного нападения в Мексике погибли более 10 человек
10:11
События
В Италии ужесточили карантин
10:09
События
Захваченные студенты в Нигерии рассказали об издевательствах боевиков
08:33
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 февраля 2021
Вчера, 2021-02-27
23:07
События
После декабрьского наводнения в Венеции пересохли каналы
21:15
События
В Дублине вспыхнули акции протеста из-за продления локдауна из-за коронавируса в Ирландии до апреля
19:54
События
Международные учения НАТО начались в Черном море
19:53
События
Уволить главу Генштаба по просьбе Пашиняна отказался президент Армении
18:15
События
Была названа возможная причина пожара в больнице Черновцов
17:48
События
Взрыв в больнице Черновцов и последовавший пожар не связаны с электропроводкой
17:46
События
Музей из корвета "Винница" решило сделать Минобороны
15:16
События
Памятные мероприятия в день в годовщины убийства Немцова проходят в Москве
15:14
События
Массовый протест в поддержку Стерненко проходит под Офисом президента
15:01
События
Взрыв в COVID-больнице произошел в Черновцах

Новости ТОП-7

Вакцинация индийской вакциной проваливается. Пострадавшие от возможных последствий не получат никаких компенсаций10068
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 февраля 20214294
На Волыни открыли мемориал в честь коменданта полиции, участвовавшего в убийстве 3 тысяч евреев во время войны2881
В Чехии катастрофа из-за коронавируса. Крематории не успевают сжигать тела погибших317
Власти запретили доступ к 426 сайтам в интернете. Полный перечень278
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 февраля 2021276
Санкции против Захарченко и Якименко и проверка двойного гражданства: что решили на СНБО264

Досуг

Самый нужный вспомогательный материал при ремонте
Самый нужный вспомогательный материал при ремонте
Перед тем как приступить к декоративной отделке стен или потолков, следует хорошенько подготовить поверхность. Тщательно зашпаклевать, выровнять, отшлифовать, прогрунтовать и так далее и так далее.
Сегодня, 08:2169
Система капельного полива от интернет магазина MarketSV
Система капельного полива от интернет магазина MarketSV
Применение дождевальных установок для полива приусадебного участка постепенно уходит в прошлое. Устройства расходуют много воды и заболачивают территорию.
Вчера, 14:20148
Как выбрать планшет ребенку для игры и учебы
Как выбрать планшет ребенку для игры и учебы
XXI век – это время высоких технологий. Использование новейших средств коммуникации является залогом успеха. Раньше дети больше времени проводили на улице, играя со своими сверстниками. Но мир стремительно меняется.
Вчера, 08:54158
Как правильно одеваться на рыбалку
Как правильно одеваться на рыбалку
Рыбалка – увлекательное занятие. Однако, если подобрать неправильную одежду, отдых может быть испорчен.
26-фев-2021, 15:07196
ТОП-3 лучших производителей теплых полов
ТОП-3 лучших производителей теплых полов
В последнее время система электрического теплого пола пользуется огромнейшей популярностью и все чаще становиться лучшей альтернативой традиционного отопления.
26-фев-2021, 14:52194
Особливості підбору дитячих роликів в інтернет-магазині Rollerland
Особливості підбору дитячих роликів в інтернет-магазині Rollerland
Раніше дитячі ролики були найбажанішим подарунком для хлопчиків та дівчаток віком від 6 до 15-17 років, але купити їх було дуже складно через високу вартість й відсутність на українському якісної екіпіровки.
26-фев-2021, 10:09201

События

От Коломойского к Ахметову. Как на "Центрэнерго" со спецназом сменили топ-менеджмент и кто им теперь управляет
От Коломойского к Ахметову. Как на "Центрэнерго" со спецназом сменили топ-менеджмент и кто им теперь управляет
Вокруг госкомпании "Центрэнерго" закручивается новая интрига. Накануне выходных Кабмин с подачи Фонда госимущества провел рокировку топ-менеджмента предприятия. Новым и.о главы компании назначили Юрия Власенко, также полностью сменили всю дирекцию.
Сегодня, 10:4174
За сутки в Украине вакцинировали меньше сотни человек
За сутки в Украине вакцинировали меньше сотни человек
По состоянию на утро воскресенья, 28 февраля, количество вакцинированных граждан Украины возросло на 90 человек.
Сегодня, 10:3947
"Баллоны еще от СССР". Что произошло в ковид-больнице Черновцов, где во время взрыва погибло два человека
"Баллоны еще от СССР". Что произошло в ковид-больнице Черновцов, где во время взрыва погибло два человека
В Черновцах обсуждают версии взрыва в ковид-больнице, во время которого погиб 76-летний пациент, а сегодня утром стало известно о смерти еще одного человека.
Сегодня, 10:3755
В пятницу вечером, 26 февраля, игрок из Швейцарии выиграл рекордные 210 млн евро в лотерее Euromillions
В пятницу вечером, 26 февраля, игрок из Швейцарии выиграл рекордные 210 млн евро в лотерее Euromillions
Специалисты оценили, что шансы сорвать джекпот были 1 к 139 млн.
Сегодня, 10:3648
Погода в Украине 28 февраля будет пасмурной, местами ожидается мокрый снег
Погода в Украине 28 февраля будет пасмурной, местами ожидается мокрый снег
Дневная температура воздуха поднимется до +8.
Сегодня, 10:15108
Угроза схода лавин сохраняется в Карпатах
Угроза схода лавин сохраняется в Карпатах
В воскресенье, 28 февраля, в Карпатах сохраняется угроза схождения снежных лавин.
Сегодня, 10:1469
7 Днів