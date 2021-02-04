"Баллоны еще от СССР". Что произошло в ковид-больнице Черновцов, где во время взрыва погибло два человека

В Черновцах обсуждают версии взрыва в ковид-больнице, во время которого погиб 76-летний пациент, а сегодня утром стало известно о смерти еще одного человека.

Информация о причинах трагедии поступает противоречивая - от взрыва кислородного баллона (о котором изначально говорили спасатели), замыкания в электропроводке, неисправного кипятильника и до самоподжога. Мэр Роман Кличук предположил, что пациент мог вылить на себя спирт и загорелся.

В то же время Наталья Калмыкова, сотрудница управления здравоохранения горсовета, рассказала "Стране", что мужчина умер не от ожогов, а его кровать не пострадала во время пожара.

"Скоре всего он задохнулся, а больше всего пострадал именно его сосед по палате, который сейчас в реанимации", - говорит Калмыкова.

"Там вся техника на добром слове"

Близкие погибшего, попросившие не называть их имен, отметают версию самоподжога.

"Он еле дышал, был в очень тяжелом состоянии. Поверьте, ему было не до спирта. Также он не курил (кто-то предполагал, что он курил в постели). Весь этот ужас произошел из-за плохого оборудования - там вся техника на добром слове, условия в больнице ужасные", - сказал нам собеседник.

Черновицкий врач-реаниматолог Иван Ифтимичук также уверен, что все в дело в технике, и что подобные трагедии могут случиться не раз. По его словам, в больнице нет специалистов, которые должны регулярно проверять состояние кислородной аппаратуры.

"Также электропроводка в больнице и приборы электрической защиты совершенно не соответствуют требованиям. Там предохранители еще с 70-годов прошлого века. Некоторые электрощитки вообще развалившиеся. Еще вопрос, понимают ли требования для медицинских учреждений энергетик больницы и электрик. В некоторых заведениях я видел как электрик силовой кабель старательно запихивал в полный короб с кабелями для компьютерной сети больницы", - говорит Ифтимичук.

"Это не был самоподжог"

В самой больнице от обвинений открещиваются и уверят, что придерживаются правил безопасности, а баллоны не просрочены.

"Что произошло, выясняет следствие", - сказали нам в больнице.

Местные чиновники тем временем еще больше всех запутали, когда СМИ со ссылкой на них стали писать о самоподжоге.

Поздно вечером директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный во время прямого эфира на своей Facebook-странице отмел все озвученные версии. Но что же тогда произошло, неясно.

"Сегодня в течение дня в различных информационных ресурсах были разные версии причины пожара. Что можно сказать на эту секунду - что точной причиной пожара не был взрыв кислорода, не был самоподжог пациента, не было замыкание электропроводки", - заявил Черный.

Наш источник в правоохранительных органах Черновцов все-таки склоняется к версии о поломке баллона.

"Нужно проверять термины эксплуатации. В Украине заправляют баллоны, которые еще от СССР достались, и на которые нет сертификатов и техосмотра. По правилам их надо списывать. Про самоподжог - это ерунда, один чиновник это заявил и потом сам открестился от своих слов ", - говорит источник.