За сутки в Украине вакцинировали меньше сотни человек

По состоянию на утро воскресенья, 28 февраля, количество вакцинированных граждан Украины возросло на 90 человек.

Больше всего привились в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

"90 человек привиты от COVID-19 за сутки, 27 февраля 2021 года в Украине. С начала компании привиты 3 141 человек. Из них одну дозу получили 3 141 человек", - говорится в сообщении.

Также известно, что больше всего прививок было сделано в следующих областях:

Донецкая область - 50 прививок;





Луганская область - 20 прививок;





Херсонская область - 20 прививок.

При этом с начала компании по вакцинации больше всего прививок было сделано в Черкасской области - 270.