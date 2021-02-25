 

От Коломойского к Ахметову. Как на "Центрэнерго" со спецназом сменили топ-менеджмент и кто им теперь управляет

События Сегодня, 10:4174
От Коломойского к Ахметову. Как на "Центрэнерго" со спецназом сменили топ-менеджмент и кто им теперь управляет

Вокруг госкомпании "Центрэнерго" закручивается новая интрига. Накануне выходных Кабмин с подачи Фонда госимущества провел рокировку топ-менеджмента предприятия. Новым и.о главы компании назначили Юрия Власенко, также полностью сменили всю дирекцию.

Что стало полной неожиданностью для людей Коломойского, которые до буквально до последних дней контролировали "Центрэнерго".

Новое руководство заходило на предприятие уже по традиции -  со спецназом. 

В Фонде госимущества сообщили - назначения не финальные. Это временный состав управленцев, и уже с 1 марта стартуют конкурсы, на которых будут отбирать топ-менеджеров для "Центрэнерго".

Как заявил на срочно собранной по такому громкому поводу пресс-конференции глава ФГИ Дмитрий Сенниченко, уже в этом году "Центрэнерго" может пойти на приватизацию в составе нового холдинга с госшахтами, поэтому новых людей берут фактически под предпродажную подготовку предприятия.

Впрочем, главный вопрос остался за кадром - "сдал" ли Коломойский "Центрэнерго", и, если да - то кто его "принял", и какие есть планы на госкомпанию.

"Страна" разбиралась в ситуации.

Вместо людей Коломойского - новая "сборная"

Мы уже писали, что Кабмин назначил и.о генерального директора ПАО "Центрэнерго" Юрия Власенко.

В отличие от прежнего главы компании Александра Корчинского, которого до прихода в "Центрэнерго" мало кто знал, Власенко на энергорынке человек известный.

Он возглавлял "Черкассыоблэнерго", работал в составе НКРЭ. В 2014 году стал помощником нардепа от БПП Александра Домбровского, а в 2018 году вошел в состав правления "Донбассэнерго". Последнее принадлежит нардепу Максиму Ефимову (в прошлом нардеп от БПП, а сейчас депутат из группы "Довира"). Широкой общественности он запомнился скандалом с вертолетной площадкой Януковича, которую нардеп выкупил через третьих лиц и оформил на свою маму. Собственностью Ефимова является также КВЦ "Парковый", где находится офис "Слуги народа".

Стоит отметить, что Власенко - не единственный выходец из "Донбассэнерго" в новом топ-менеджменте "Центрэнерго".

Фонд госимущества полностью обновил состав дирекции госкомпании. Назначено восемь топ-менеджеров. Финансовым директором стал Сергей Шульга, директором по экономике  - Елена Волошина, коммерческим директором — Алексей Кураков, директором по топливному обеспечению - Виталий Довгаль, директором по энерготрейдингу — Владимир Галущак, директором по материально-техническому обеспечению и инвестпроектам — Виктор Спичка, директором по правовым вопросам  и корпоративному управлению - Дмитрий Момонов.

При этом сразу несколько новых директоров в разное время трудились на "Донбассэнерго". К примеру, Елена Волошина до недавнего времени работала там заместителем директора по экономике, финансам  и корпоративному управлению, а Алексей Кураков до 2016 входил в дирекцию "Донбассэнерго".

Не менее интересны и другие персоналии,

Виталий Довгаль был и.о гендиректора "Мирноградугля", а позже возглавлял "Национальную угольную компанию". Его считали представителем команды бывшего "угольного смотрящего" времен Порошенко Виталия Кропачева (последний контролировал "Мирноградуголь"). Не так давно Довгаля продвигали на заминистра энергетики, но в итоге в последний момент "сбили". Тем не менее, Довгаль представляет в "Центрэнерго" достаточно крепкое угольное лобби (в том числе, как заявил наш источник из отрасли, он связан с так называемой "енакиевской группой", курирующей поставки импорт угля в Украину).

Владимир Галущак работал в структуре НЭК "Укрэнерго".

То есть, на "Центрэнерго" зашла некая "сборная", представляющая интересы сразу нескольких групп влияния.

Это, в первую очередь, Максим Ефимов, нардеп и собственник "Донбассэнерго". Как рассказал нам источник в депутатской среде, Ефимов сейчас в хороших отношениях с Зеленским и его окружением. Интересно, что его компания "Д Трейдинг" наряду с предприятиями Пинчука и Коломойского стала одним из крупнейших импортеров российской электроэнергии в этом году.

Плюс - угольное лобби, которому интересно зайти на "Центрэнерго" на поставки угля для ТЭС.

За кадром в списке новых "смотрящих" пока остается Ахметов. Между тем, как говорит наш источник, он также обозначил свой интерес к госкомпании.

"Готовится смена набсовета, зайдут люди Ахметова", - отметил он.

Зачистка Коломойского?

Прежнее руководство из "Центрэнерго" оперативно убрали, в том числе, Виталия Потапенко, который считался человеком Коломойского и смог удержаться в кресле на волне предыдущих кадровых перестановок. Тогда главой "Центрэнерго" стал Александр Корчинский. Но эпопея с его вступлением в должность длилась несколько месяцев - прежнее руководство сначала блокировало доступ в офис и активно "зачищало" документы, затем противостояние перешло в судебную плоскость.

Но, когда Корчинский все же возглавил госкомпанию, как рассказал наш источник, он стал по-сути, компромиссной фигурой. То есть, в схемы Коломойского особо не вмешивался. В том числе остался на посту коммерческого директора Александр Уваров - ключевая фигура в схемах Коломойского на предприятии.

В этот раз, похоже, "зачищают" более основательно. Причем, о грядущих рокировках до последнего никто не знал.

"Все стало сюрпризом, и для Корчинского, и для Потапенко, новые люди заходили в "Центрэнерго" со спецназом. Но, правда, быстро зашли, осады не было", - рассказал нам глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

"Мы провели все необходимые юридические действия. Но когда мы вечером приехали на предприятие представлять новый менеджмент, нам просто не открыли дверь", - сказал глава ФГИ  Сенниченко. Он также заявил, что меняется не только управленческое звено, но и охрана госпредприятия.

Значит ли это, что Коломойского лишили влияния на "Центрэнерго"? По-сути, его людей на сегодняшний день на ключевых должностях в госкомпании не осталось. В том числе уволен и Уваров.

На энергорынке в то, что Коломойского убрали с "Центрэнерго" не сразу поверили. И сначала заподозрили какой-то "обмен". Якобы, олигарх уходит с госкомпании под новую "вотчину". А на "Центрэнерго", якобы, заходят люди Ахметова - сначала под поставки угля, но с прицелом на приватизацию (которую, к слову, в Фонде госимущества уже анонсировали на этот год).

Но позже появилась информация, что никакого "обмена" не было, и Коломойского попросили с "Центрэнерго" без "отступных".

"Якобы, американцы настаивают, чтобы убрали людей Коломойского с "Центрэнерго", поэтому - без вариантов", - рассказал нам источник из энергорынка.

Тем не менее, все же нельзя полностью отметать  вариант "ширмы" - когда людей Коломойского показательно изгоняют из предприятия, а, как только  ситуация уляжется, все возвращается на круги своя. Собственно, так и было в случае с назначением Корчинского.

Но, если с зачисткой Коломйскго - в этот раз все же все по-честному, возникает вопрос - кому "передают" "Центрэнерго".

Наш источник утверждает, что госкомпания в итоге перейдет под контроль окружения Ахметова.

А, якобы, команда Ефимова заходит "на переходной период". Также наш источник говорит, что между Ефимовым и Ахметовым есть договоренности на этот счет.

В ФГИ сразу сказали - новая управленческая команда - временная. Уже с 1 марта стартуют конкурсы, на которых выберут топ-менеджеров госкомпании. Отбор должен пройти за два месяца.

То есть, нынешнюю "сборную" завели в "Центрэнерго", чтобы оперативно "нейтрализовать" людей Коломойского. Что, впрочем, не мешает в "переходной период" решать на предприятии свои вопросы.

Что будет с "Центрэнерго" дальше

На пресс-конференции по поводу кадровых перестановок на "Центрэнерго" глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявил, что главная цель рокировок приватизация госкомпании.

"Первый этап - формирование холдинга вместе с выбранными перспективными шахтами, чтобы Центрэнерго могло обеспечивать себя углем. Второй этап - приватизация. Поэтому мы сегодня сменили менеджмент", - сказал Сенниченко.

Напомним: буквально недавно, в конце января 2021 года Хозяйственный суд Киева отменил приказ ФГИ от 13 декабря 2018 года, который поставил приватизацию "Центрэнерго" на "стоп". То есть, фактически запустить процесс продажи госкомпании ничего не мешает.

Но на ближайшее время у Фонда для нового руководства "Центрэнерго" пять задач: максимизация дохода от продажи электроэнергии (то есть, ферросплавным заводам Коломойского дешевое электричество с "Центрэнерго", похоже, перекроют), оптимизация расходов, построение угольной цепочки с госшахтами, создание вертикально-интегрированного холдинга и подготовка к приватизации.

Что касается холдинга, то в ФГИ заявили, что определяться с первыми шагами по отбору шахт в марте.

Но первой присоединенной к "Центрэнерго" шахтой может стать "Добропольеуголь" (ее недавно вернул из аренды ДТЭК).

Впрочем, Волынец в затею с присоединением шахт к "Центрэнерго" для ее, якобы, более выгодной приватизации слабо верит.

"На самом деле перспективных шахт в Украине практически не осталось. А этой зимой угольщиков окончательно добили - на фоне дефицита угля на ТЭС, шахтам предлагали за уголь всего 800-1300 гривен за тонну. Этих денег хватит разве что на электроэнергию, на зарплаты уже ничего не остается. Плюс - хронические неплатежи за уголь. Задолженность на 1 марта составит 1,3 млрд. К примеру, шахту имени Сургая уже отключают от электроэнергии,  Стаханова - предупредили об отключении. Большинство шахт уже преодолели точку невозврата, их фактически убили", - говорит Волынец.

Но, по его словам, приватизация "Центрэнерго" вместе с шахтами все равно может быть интересна потенциальным покупателям.

"В рамках политики декарбонизации, к которой нас подталкивает Европа, угольные шахты - хороший актив, чтобы выбить из госбюджета или международных доноров щедрое финансирование на их закрытие", — подытожил Волынец.

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Теги: news, новости, Украина, Коломойский, 7dniv, 7dnivinfo  
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От Коломойского к Ахметову. Как на "Центрэнерго" со спецназом сменили топ-менеджмент и кто им теперь управляет
От Коломойского к Ахметову. Как на "Центрэнерго" со спецназом сменили топ-менеджмент и кто им теперь управляет
Вокруг госкомпании "Центрэнерго" закручивается новая интрига. Накануне выходных Кабмин с подачи Фонда госимущества провел рокировку топ-менеджмента предприятия. Новым и.о главы компании назначили Юрия Власенко, также полностью сменили всю дирекцию.
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