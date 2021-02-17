Ивано-Франковская область остается лидером по количеству новых случаев Covid-19

В Украине, где за последние сутки количество заболевших Сovid-19 увеличилось на 5 833 человека, в лидерах по количеству новых случаев заражения коронавирусом остается Ивано-Франковская область (734), сразу за ней идут Винницкая (558) и Житомирская (528) области.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook в воскресенье, 28 февраля.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки: