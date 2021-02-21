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Прививку от коронавируса возможно придется делать ежегодно

Массовая вакцинация населения от коронавируса позволит уменьшить количество зараженных людей на 92%, но вероятно прививку придется делать ежегодно или раз в полтора года.

Об этом руководитель компании BioNTech Угур Шахин  рассказа в интервью Bild.

Так, согласно исследованиям проведенным в Израиле, число инфицированных, то есть потенциально заразных людей, после массовой иммунизации населения снижается на 92%.

"Если мы хотим, чтобы вирус распространялся с большим трудом в будущем, и мы хотим уменьшить количество инфекций, вакцинацию необходимо усиливать чаще, возможно, каждые год-полтора", - добавил Шахин.

Также он отметил, что в случае появления нового опасного штамма коронавируса, действенным решением проблемы может быть введение третьей дозы вакцины от коронавируса, таким образом усиление прививки может спровоцировать настолько сильную иммунную реакцию, что даже сильный штамм не сможет ее преодолеть.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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