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За квартиру Зеленских в Крыму исправно платят коммуналку в рублях. Видео

За квартиру Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, которая расположена в поселке Ливадия в Крыму, продолжает регулярно поступать оплата коммунальных платежей, долгов у владелицы недвижимости нет. 

Об этом рассказал "глава" аннексированного полуострова Сергей Аксенов в эфире "Россия 24".

"Могу сказать, что жена господина Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит оккупантам в кавычках он все платит активно, спокойно. Ничего не смущает, ну держит (недвижимость - Ред.) на тот случай, если придется просить политического убежища у нас", - заявил Аксенов.

Однако он отметил, что получить российское гражданство супруги Зеленские, как владельцы недвижимости в Крыму, вряд ли смогут. Но они могут обратиться в президенту России Владимиру Путину с такой просьбой.

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Теги: news, новости, Украина, Крым, Зеленский, квартира, 7dniv, 7dnivinfo  
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