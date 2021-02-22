С 1 марта в Украине пенсионные выплаты вырастут на 11%

"Уже завтра пенсии для восьми миллионов украинцев вырастут на 11%. В среднем рост составит 300 грн", - написал он.

Премьер добавил, что правительство продолжает работу над дополнительными механизмами поддержки.

"Например, в прошлом году люди в возрасте от 80 лет начали получать 500 гривен ежемесячной доплаты, а уже в этом году дополнительные выплаты в размере 400 гривен начнут получать и люди старше 75 лет", - добавил он.

По словам Шмыгаля, Кабинет министров подал законопроект, который четко определять автоматическую индексацию пенсий 1 марта.

"Еще одним шагом к справедливой и достойной пенсии в Украине станет введение накопительной системы, над которой правительство и парламент сейчас активно ведут работу", - добавил премьер.