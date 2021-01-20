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События Сегодня, 21:1962
Впервые Трамп публично выступит после ухода с поста президента США

45-й президент США Дональд Трамп сегодня, 28 февраля, совершит первое публичное выступление с момента ухода с должности более месяца назад.

Он заверит в своей приверженности Республиканской партии.

Об этом сообщает The Hill.

В воскресенье Трамп выступит на ежегодной консервативной политической конференции в Орландо. В выступлении, как ожидается, он раскритикует президента Джо Байдена, а также заявит о намерении и дальше работать вместе с Республиканской партией.

Этим Трамп развеет слухи о возможном создании своей собственной партии в свете отсутствия однозначной поддержки среди республиканцев. Прежний президент заявит, что "Республиканская партия будет сплоченной как никогда раньше".

Трамп ушел с должности президента США и покинул Белый дом накануне инаугурации Байдена 20 января 2021 года. Перед отлетом во Флориду он дал последнее публичное выступление перед месяцом молчания.

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Теги: news, новости, Украина, Трамп, 7dniv, 7dnivinfo  
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