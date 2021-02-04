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События Сегодня, 21:2264
Пьяный водитель под Ровно въехал в забор пансионата, есть погибшие

В Ровенской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Автомобиль въехал в забор пансионата, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Авария произошла вчера, 27 февраля, около 21:20 в селе Жобрин Ровенского района. 33-летний водитель автомобиля Audi A6, двигаясь по улице Лесной в направлении местного санатория, не справился с управлением и въехал в бетонную арку заведения.

"В результате ДТП тяжелые травмы получили двое пассажиров - 35-летние жители. Несмотря на оказанную медиками экстренную помощь, они погибли на месте. 33-летний водитель, который в результате ДТП не пострадал, в соответствии с медицинским освидетельствования находился в нетрезвом состоянии. У него также отобрали образцы крови для определения опьянения", - сообщили в полиции.

Водителя автомобиля задержали. Он помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух людей). Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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