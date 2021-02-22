Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 марта 2021

В Украине по состоянию на утро 1 марта 2021 - 1 352 134 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 4 285 новых случаев в сутки.
Умерло 26 050 человек.
Выздоровело - 1 171 724.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 156 случаев;
Винницкая область - 598 случаев;
Волынская область - 65 случаев;
Днепропетровская область - 165 случаев;
Донецкая область - 54 случая;
Житомирская область - 466 случаев;
Закарпатская область - 242 случая;
Запорожская область - 83 случая;
Ивано-Франковская область - 526 случаев;
Киевская область - 208 случаев;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 10 случаев;
Львовская область - 315 случаев;
Николаевская область - 190 случаев;
Одесская область - 207 случаев;
Полтавская область - 97 случаев;
Ровенская область - 58 случаев;
Сумская область - 120 случаев;
Тернопольская область - 178 случаев;
Харьковская область - 69 случаев;
Херсонская область - 20 случаев;
Хмельницкая область - 32 случая;
Черкасская область - 67 случаев;
Черновицкая область - 335 случаев;
Черниговская область - 21 случай.