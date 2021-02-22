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События Сегодня, 10:530
Индексация пенсий: на сколько выросли выплаты с 1 марта

Плановую индексацию пенсий в 2021 году проведут с коэффициентом 1,11.

Перерасчет коснется 8 миллионов пенсионеров.

Постановление Кабмина №127 обнародовано на Правительственном портале.

В Министерстве социальной политики подсчитали, что в среднем пенсии повысятся на 308 гривен. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 гривен. В случае, когда размер повышения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.

Согласно постановлению, минимальная пенсионная выплата вырастет до 2 200 гривен тем, кто имеет длительный страховой стаж - 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

В министерстве ожидают, что индексация затронет 8 млн человек.

Постановлением также меняется формула коэффициента для расчета средней зарплаты, который учитывается при индексации. Если ранее бралась зарплата за последний год, то теперь за три года. Таким образом, повышение пенсий будет несколько меньшим, поскольку показатель за три года будет не таким высоким, как за последний год.

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