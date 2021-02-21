Полиция Каталонии провела обыск в главном офисе футбольного клуба "Барселона"

Как отмечается в публикации, обыски связаны с делом о коррупционных действиях бывшего президента клуба Хосепа Бартомеу. Следствие утверждает, что он заключал сделки от имени клуба в целях получения личной прибыли.

В частности, в 2020 году Бартомеу нанял специалистов для оценки репутации президента и других руководителей клуба, а также чтобы опорочить ряд действующих и бывших игроков через социальные сети.

В феврале 2020 года выяснилось, что компания I3 Ventures разместила клеветнические комментарии в отношении бывших игроков, кандидатов на выборах и даже нынешних игроков клуба и их окружения.

Все это привело к уходу нескольких руководителей с серьезными обвинениями в адрес совета директоров, например, вице-президента Эмили Руза, одного из доверенных лиц Бартомеу.