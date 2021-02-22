Помощь безработным на период карантина расширят в Украине

В Украине расширили помощь безработным не только на период других карантинов, но и на случай чрезвычайных ситуаций.

До этого в законодательстве было прописано лишь предоставление помощи по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц, утративших часть дохода из-за ограничительных мероприятий, связанных с противодействием распространению COVID-19.

Согласно закону, который подписал президент, помощь по частичной безработице может предоставляться не только на период карантина, вызванного коронавирусом, но и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации на территории Украины.

"Кабинет министров получает право определять порядок предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, ее размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи", - отмечают в ОП.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.