 

Помощь безработным на период карантина расширят в Украине

События Сегодня, 19:4228
Помощь безработным на период карантина расширят в Украине

В Украине расширили помощь безработным не только на период других карантинов, но и на случай чрезвычайных ситуаций.

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №3010а.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

До этого в законодательстве было прописано лишь предоставление помощи по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц, утративших часть дохода из-за ограничительных мероприятий, связанных с противодействием распространению COVID-19.

Согласно закону, который подписал президент, помощь по частичной безработице может предоставляться не только на период карантина, вызванного коронавирусом, но и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации на территории Украины.

"Кабинет министров получает право определять порядок предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, ее размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи", - отмечают в ОП.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, данный закон Рада приняла в начале февраля. Причем изначально такую помощь хотели предусмотреть лишь на период других карантинов.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, безработные, помощь, 7dniv, 7dnivinfo  
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

Еще ряд ограничений
Еще ряд ограничений "красной" зоны введут завтра в Ивано-Франковской области
22-фев-2021, 17:29
Шмыгаль собирает внеочередное заседание Кабмина
Шмыгаль собирает внеочередное заседание Кабмина
18-янв-2021, 11:30
На сколько будут штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у клиентов
На сколько будут штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у клиентов
14-янв-2021, 09:56
С четверга за отсутствие масок у клиентов начнут штрафовать владельцев бизнеса
С четверга за отсутствие масок у клиентов начнут штрафовать владельцев бизнеса
13-янв-2021, 15:45
Пересмотреть ужесточение карантина могут в Украине
Пересмотреть ужесточение карантина могут в Украине
5-янв-2021, 18:54

Последние новости

19:51
События
Третью волну пандемии в Польше связывают с "британским" штаммом коронавируса
19:42
События
Помощь безработным на период карантина расширят в Украине
18:22
События
В Украине с 1 марта 2021 года стартовала государственная программа "Доступная ипотека 7%".
18:17
События
Закон об увеличении штрафов за нарушение пожарной безопасности подписал Зеленский
18:14
События
Суд Парижа признал бывшего французского президента Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по "делу о прослушке".
15:25
События
Полиция Каталонии провела обыск в главном офисе футбольного клуба "Барселона"
15:24
Политика
На этой неделе Рада рассмотрит закон о судебной реформе
14:37
События
В "красную" зону внесли Житомирскую область
13:13
События
Из-за подъема уровня воды в реках возможно затопление домов во Львовской области
13:08
События
Еще одну ботоферму заблокировала СБУ
10:53
События
Индексация пенсий: на сколько выросли выплаты с 1 марта
10:50
События
В Словакии ужесточили карантин
10:48
События
В понедельник, 1 марта, в Украине будет облачно и без осадков
10:45
События
В марте 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 22 рабочих дня
10:41
Экономика
Цену на газ на март для бытовых клиентов установил "Нафтогаз"
09:18
События
Главный инфекционист страны Энтони Фаучи заявил, что хотел бы привиться вакциной от COVID-19 производства компании Johnson & Johnson
09:17
События
ВОЗ заявила что у 10% жителей планеты есть антитела к коронавирусу
09:15
События
Дональд Трамп не исключает возможности того, что в третий раз может видвинутся кандидатом в президенты США
09:12
События
Марихуану в США легализовал шестнадцатый штат
08:22
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 марта 2021

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 февраля 20214834
Санкции против Захарченко и Якименко и проверка двойного гражданства: что решили на СНБО360
Данилов заявил что Украина не боится реакции Путина на санкции против Медведчука338
Прививку от коронавируса возможно придется делать ежегодно337
Повестку дня следующего заседания СНБО назвал Данилов325
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выразила убеждение, что Украина сможет вернуть большую часть убытков в деле ПриватБанка303
Возможные побочные эффекты после COVID-вакцинации назвали в Минздраве269

Досуг

Раздвижные системы от «ВиЯр»
Раздвижные системы от «ВиЯр»
Шкафы-купе — один из наиболее популярных форматов мебели для хранения. Они удобны, надежны, занимают мало места, при этом вместительны и универсальны в плане дизайна, их можно вписать в любой интерьерный стиль.
Сегодня, 19:2346
Предназначение пластификатора для бетона
Предназначение пластификатора для бетона
Пластификатор для бетона является химической добавкой, которую вводят в смесь, чтобы улучшить ее физико-механические характеристики.
Сегодня, 17:4458
Самый нужный вспомогательный материал при ремонте
Самый нужный вспомогательный материал при ремонте
Перед тем как приступить к декоративной отделке стен или потолков, следует хорошенько подготовить поверхность. Тщательно зашпаклевать, выровнять, отшлифовать, прогрунтовать и так далее и так далее.
Вчера, 08:21182
Система капельного полива от интернет магазина MarketSV
Система капельного полива от интернет магазина MarketSV
Применение дождевальных установок для полива приусадебного участка постепенно уходит в прошлое. Устройства расходуют много воды и заболачивают территорию.
27-фев-2021, 14:20243
Как выбрать планшет ребенку для игры и учебы
Как выбрать планшет ребенку для игры и учебы
XXI век – это время высоких технологий. Использование новейших средств коммуникации является залогом успеха. Раньше дети больше времени проводили на улице, играя со своими сверстниками. Но мир стремительно меняется.
27-фев-2021, 08:54258
Как правильно одеваться на рыбалку
Как правильно одеваться на рыбалку
Рыбалка – увлекательное занятие. Однако, если подобрать неправильную одежду, отдых может быть испорчен.
26-фев-2021, 15:07287

События

Третью волну пандемии в Польше связывают с "британским" штаммом коронавируса
Третью волну пандемии в Польше связывают с "британским" штаммом коронавируса
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что третья волна пандемии в стране в значительной степени генерируется "британским" штаммом коронавируса.
Сегодня, 19:5134
Помощь безработным на период карантина расширят в Украине
Помощь безработным на период карантина расширят в Украине
В Украине расширили помощь безработным не только на период других карантинов, но и на случай чрезвычайных ситуаций.
Сегодня, 19:4240
В Украине с 1 марта 2021 года стартовала государственная программа "Доступная ипотека 7%".
В Украине с 1 марта 2021 года стартовала государственная программа "Доступная ипотека 7%".
Из госбюджета банкам компенсируют часть кредитной ставки до уровня 7% годовых.
Сегодня, 18:2250
Закон об увеличении штрафов за нарушение пожарной безопасности подписал Зеленский
Закон об увеличении штрафов за нарушение пожарной безопасности подписал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере пожарной безопасности".
Сегодня, 18:1756
Суд Парижа признал бывшего французского президента Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по "делу о прослушке".
Суд Парижа признал бывшего французского президента Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по "делу о прослушке".
Он получил 3 года тюрьмы, два из которых условно.
Сегодня, 18:1453
Полиция Каталонии провела обыск в главном офисе футбольного клуба "Барселона"
Полиция Каталонии провела обыск в главном офисе футбольного клуба "Барселона"
Следственные действия проходили с утра в понедельник, 1 марта.
Сегодня, 15:2566
7 Днів