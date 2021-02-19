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События Сегодня, 23:0237
125 млн долларов военной помощи США выделят Украине

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена приняла решение выделить Украине новый пакет военной помощи.

Ее объем составит 125 млн долларов.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге.

"Сегодня Министерство обороны объявляет о новом пакете в объеме 125 млн долларов по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности", - сказал он.

По словам Кирби, пакет включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь Украине сохранить территориальную целостность и обеспечить охрану границ.

Кроме того, выделенные деньги направлены на улучшение оперативной совместимости с НАТО.

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Теги: news, новости, Украина, Военная, помощь, США, 7dniv, 7dnivinfo  
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