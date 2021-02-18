Reuters заявило что США могут сегодня ввести санкции против РФ по делу Навального

Во вторник, 2 марта, США могут ввести санкции против России из-за ситуации с отравлением и преследованием оппозиционера Алексея Навального. Рассматривается возможность введения санкций в отношении российских официальных лиц.

По данным источников, США введут санкции в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года, а также в соответствии с двумя исполнительными указами.

Один из них был подписан после аннексии Крыма Россией в 2014 году и предусматривает возможность введения санкций в отношении российских официальных лиц. Второй касается борьбы с распространением оружия массового уничтожения.