Резкое увеличение летальных случаев от COVID в Украине фиксируют ученые

При этом положительную динамику фиксируют практически во всех регионах страны.

В Украине в последние несколько дней резко увеличился рост летальных случаев от коронавируса.

Об этом сообщает Национальная академия наук Украины .

Ученые отметили, что рост смертности не связан с задержками опубликования данных о коронавирусе.

"Количество летальных случаев начало медленно увеличиваться с середины февраля, а в последние несколько дней рост по официальной статистике резко ускорился", - заявили в НАН.

Отмечается, что уверенный рост количества новых случаев фиксируют во всех регионах, кроме Запорожской, Луганской и Херсонской областей.