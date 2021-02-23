Резкое увеличение летальных случаев от COVID в Украине фиксируют ученые

В Украине в последние несколько дней резко увеличился рост летальных случаев от коронавируса.
При этом положительную динамику фиксируют практически во всех регионах страны.
Ученые отметили, что рост смертности не связан с задержками опубликования данных о коронавирусе.
"Количество летальных случаев начало медленно увеличиваться с середины февраля, а в последние несколько дней рост по официальной статистике резко ускорился", - заявили в НАН.
Отмечается, что уверенный рост количества новых случаев фиксируют во всех регионах, кроме Запорожской, Луганской и Херсонской областей.