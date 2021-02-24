В Украине на вакцинацию записались более 44 000 человек

По состоянию на 1 марта на вакцинацию в Украине записались более 44 000 человек. Активнее всего люди записываются в очередь через мобильное приложение "Дія".

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за неполный день в очередь через портал записались 5 280 человек, через контакт-центр - 671, через портал "Дія" - 38 531 человек.