Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 марта, получит прививку от коронавируса

Его вакцинируют в ходе поездки в зону проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

Об этом РБК-Украина сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Сегодня (вакцинируют Зеленского, - ред.). Среди военных в зоне ООС", - уточнил собеседник.

Он также отметил, что президент получит прививку препаратом AstraZeneca.

Ранее сам Зеленский заявлял, что будет вакцинироваться вместе с украинскими военнослужащими.

"Точно буду вакцинироваться с нашими военными. Как Верховный Главнокомандующий я это обязан делать. Это будет в первой части, но на втором этапе", - говорил он.