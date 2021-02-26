 

Санкции против России из-за Навального ввел ЕС

События Сегодня, 17:1867
Санкции против России из-за Навального ввел ЕС

Европейский союз ввел санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Ограничения распространяются на отдельных должностных лиц.

Об этом сообщает агентство DPA.

Как пишет DPA со ссылкой на источники, правовой акт о европейских санкциях против России уже принят в письменной форме. В ближайшее время документ опубликуют в Официальном журнале ЕС.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что сегодня США могут ввести санкции против России из-за ситуации с отравлением и преследованием Навального. Эти ограничения синхронизированы с европейскими.

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Теги: news, новости, Украина, Навальный, 7dniv, 7dnivinfo, ЕС, Санкции  
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