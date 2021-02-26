Санкции против России из-за Навального ввел ЕС

Европейский союз ввел санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.
Ограничения распространяются на отдельных должностных лиц.
Как пишет DPA со ссылкой на источники, правовой акт о европейских санкциях против России уже принят в письменной форме. В ближайшее время документ опубликуют в Официальном журнале ЕС.
Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что сегодня США могут ввести санкции против России из-за ситуации с отравлением и преследованием Навального. Эти ограничения синхронизированы с европейскими.