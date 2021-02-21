Новые европейские санкции против России уже опубликованы и вступили в силу

Они введены против должностных лиц, которые причастны к преследованию оппозиционера Алексея Навального.

Согласно решению, под санкции ЕС попали:

глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин

глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников

генпрокурор Игорь Краснов

командующий Росгвардии Виктор Золотов

Брюссель ввел ограничения в соответствии с новым режимом санкций ЕС за нарушения в области прав человека - это первое его применение в истории. Разработку этого режима инициировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Также он предлагал назвать его именем Навального, однако эту идею отвергли.