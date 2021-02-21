Новые европейские санкции против России уже опубликованы и вступили в силу

Они введены против должностных лиц, которые причастны к преследованию оппозиционера Алексея Навального.
Решение опубликовано в Официальном журнале ЕС.
Согласно решению, под санкции ЕС попали:
- глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
- глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников
- генпрокурор Игорь Краснов
- командующий Росгвардии Виктор Золотов
Брюссель ввел ограничения в соответствии с новым режимом санкций ЕС за нарушения в области прав человека - это первое его применение в истории. Разработку этого режима инициировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Также он предлагал назвать его именем Навального, однако эту идею отвергли.