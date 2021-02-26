Прививку от коронавируса получил Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сегодня, 2 марта, получил прививку от коронавируса.
Ляшко получил укол COVID-вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Процесс вакцинации транслировался в эфире канала "Украина 24".
Как пояснил Ляшко, он публично вакцинировался от коронавируса, чтобы "не было лукавства" вокруг вакцинации в Украине.
"Мы своим примером показываем, что не привезли что-то другое и не будем завозить для себя что-то другое. Показываю публично, почему нужно вакцинироваться, что вакцина безопасна и эффективна", - сказал он после прививки.
Прививку от коронавируса Ляшко сделал в больнице Кагарлыка в Киевской области.