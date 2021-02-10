Золотое дно дипломатов. Подробности задержания на контрабанде сотрудников посольства Украины в Польше

Выясняются подробности скандала с задержанием на границе двух сотрудников посольства в Польше, которые, используя дипломатический иммунитет, везли контрабанду на миллионы.

Министерство иностранных дел Украины отрапортовало о том, что уже отозвало дипломатов.

"Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем - их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий", - написал глава МИД Дмитрий Кулеба на своей странице в Фейсбуке.

Он заявил, что обоих сотрудников немедленно отозвали из долгосрочной зарубежной командировки, и их работа в посольстве завершилась.

Как выяснилось, контрабанду везли служебным грузопассажирским микроавтобусом водитель посольства Украины в Польше, один из секретарей представительства МИД Украины, работник Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Закарпатской области, а также экс-сотрудник посольства и его сын - действующий атташе по консульским вопросам посольства Украины в Польше.

Микроавтобус остановили при выезде из пункта пропуска на границе с Польшей 28 февраля. Во время обыска в авто нашли 140 тысяч долларов США, 67 тысяч евро, 11 тысяч польских злотых, 16 кг золота, почти 9 тысяч блоков с сигаретами (стоят примерно 1,5 миллиона гривен).

"Это не первая такая история, еще при Порошенко, пять лет назад, поймали на контрабасе дипломатов посольства в Словакии. Тогда контрабандные сигареты, десятки тысяч пачек, в качестве дипломатического груза пытался вывезти из страны муж первого секретаря посольства. И таких ходок он сделал не одну и не две. Тогда в МИД делали круглые глаза и божились, что это беспрецедентный случай. Хотя посольские в приграничных странах (Словакия, Польша, Венгрия) давно грешат контрабандой. Пользуясь дипломатическим иммунитетом, возят сигареты, золото, наличку, раньше еще машины перегоняли в Украину без пошлин (потом эту лавочку прикрыли). И это не единые случаи, масштабы - огромные. Посольские поднимают на контрабасе миллионы. В доле с дипломатами пограничники, у них хорошо настроенный контрабандный канал. Крыша - на самом верху в Киеве. "Сдал, похоже, кто-то из своих", - сказал "Стране" источник в спецслужбах одной из западных областей, занимавшийся делом.

В самом посольстве, которое возглавляет Андрей Дещица (бывший и.о. министра иностранных дел, в 2014 году "прославившийся" ругательством в адрес Путина), скандала не комментируют, ссылаясь на следствие.