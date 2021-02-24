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События Сегодня, 21:0521
Рост по еде, бензину и лекарствам. Почему цены в Украине набирают разгон и что сильнее всего подорожает весной

Цены в Украине потеряли берега. Мы уже писали, что с начала года в отечественной рознице стремительно дорожает еда, а на АЗС - бензин, дизель и автогаз.

Эти две товарные категории - продукты питания и автотопливо - скорее всего, станут лидерами ценовой гонки и в последующие месяцы.

"По плодоовощной группе цены к маю могут вырасти еще в 1,5-2 раза. Также будут дорожать, хоть и не так сильно, подсолнечное масло, яйца, крупы", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Потенциал для роста бензина и дизеля - 1,57-1,77 гривны на литре", — отметил руководитель агентства "А-95" Сергей Куюн. 

При этом за последние четыре месяца ценники на АЗС уже выросли на 4,05 гривен на бензин и на 4,19 гривен - на дизель. То есть, если прогнозы экспертов по подорожанию оправдаются, получим едва ли не плюс 6 гривен к литру бензина за полгода.

Но дорожают не только еда и бензин. Есть рост, хоть и не такой резкий как в супермаркетах и на АЗС, на лекарства, бытовую технику, услуги и прочее. Причем, конца этой ценовой гонке пока не видно.

"Страна" разбиралась, почему в Украине все дорожает, и какие ценники еще перепишут.

В Харькове - плюс 20%, в Чернигове - минус 8%

Мы уже подробно писали о динамике цен на продукты питания. В 2020 году больше всего подорожали яйца (плюс 70%), сахар (на 50-60%), подсолнечное масло (до 50%), мука (на 20%). Макароны, крупы, молочка прибавили в цене до 10%.

С нового года ценники снова поползли вверх, и фактически растут уже третий месяц подряд.

По данным Госстата, в январе продукты в отечественной рознице подорожали в среднем на 1,5%, но некоторые позиции - более существенно. Скажем, яйца - на 15,4%, овощи - на 6,5%, подсолнечное масло - на 2,9% и т.п.

Официальных данных за февраль пока нет. Но есть оперативные данные Минагрополитики, и, судя по ним, цены продолжили расти.

Минагрополитики проводит мониторинг средних цен производителей и закупочных цен, то есть, тех прайсов, что в итоге влияют на магазинные ценники.

По этим данным, на конец февраля повысились цены от производителей на несколько товарных наименований. Картофель, по сравнению январским, подорожал на 3%, капуста - на 4%, морковь - на 1%. При этом яйца, наоборот, подешевели на 1%.

В то же время средние закупочные цены (по которым посредники и переработчики готовы выкупать продукцию, и которые в итоге ложатся в себестоимость и магазинные ценники)  растут по большинству позиций.

По данным Минагрополитики на 26 февраля, пшеница всего за неделю подорожала в закупке на 1%, кукуруза, ячмень и подсолнечник - на 2%. Гречка за последний месяц выросла в цене на 2%, свинина - на 5%, молоко - на 5-7% и т.д.

Интересно, что подорожание по регионам идет неравномерно. К примеру, капуста в восточных областях (Харьковская, Днепропетроская, Запорожская и др.) взлетела в цене на 22%, тогда как в Херсонской области за это же время подешевела на 21%, а в Черниговской - на 7%. То же самое с картофелем. В Черниговской области - минус 8% к ценнику, в Хмельницкой - плюс 14%, а в Закарпатской - плюс 8%. То есть, полная ценовая вакханалия.

"Уже давно понятно - нужно вводить государственное ценовое регулирование, как минимум, на социальные продукты питания. Но у нас на волне карантина запустили ни к чему не обязывающее декларирование цен (накануне подорожания, поставщик должен сообщить об изменении ценника, но запретить его менять чиновники не могут - Ред.), да и то оно фактически не работает. Идет расчет на то, что рынок сам себя отрегулирует. Но саморегуляция возможна только при наличии свободной конкуренции и на подъеме экономики, а когда идет кризис, как у нас сейчас, работают другие факторы - ценовые сговоры, монополизация отдельных сегментов. В итоге имеем полную неразбериху с ценами", — отмечает Пендзин.

Яблоки по 70 гривен, овощи - по двойному ценнику

Судя по всему, никакого госрегулирования цен на еду в ближайшее время не планируется, поэтому, цены и дальше будут расти.

При этом буквально по каждой товарной категории находятся свои оправдания - почему все дорожает.

В случае с овощами, по словам Олега Пендзина, многое решают хранилища и логистика.

Так как в Украине традиционно не хватает качественных складов под плодоовощную продукцию, плюс зима в этом году выдалась морозной, немалая часть урожая попросту сгнила. Поэтому, по его прогнозам, к середине июня (пока не появится первая продукция нового урожая с открытого грунта) овощи могут подорожать еще на 180-200%.

Но рост цен будет идти неравномерно.

Как рассказал нам руководитель проекта "АПК:овощи и фрукты" Александр Хорев, больше всего дорожает свекла. "В прошлом году под этой культурой уменьшили посевные площади, поэтому недобор по сезону - 60 тысяч тонн. В итоге свеклу уже продают по 5-7 гривен за килограмм, против 3,5 гривен в прошлом году", — говорит эксперт.

Лук, с урожаем которого в этом сезоне проблем нет, и цены на который сейчас невысокие (2,5 гривен за килограмм), уже к апрелю может взлететь до 5 гривен. "Переберут остатки на складах, поймут сколько есть качественной продукции и будут переписывать ценники", - отметил Хорев. Также, по его словам, к маю мы можем увидеть на полках супермаркетов яблоки по 55-75 гривен за килограмм. "В прошлом году были проблемы с качеством урожая. Плюс самые качественные плоды законтрактованы на экспорт, они лежат на складах поставщиков, но все - на отправку за границу, на внутренний рынок не пойдет ни килограмма", - говорит Хорев.

К слову, экспортные цены определяют ситуацию в большинстве сегментов продуктового рынка.

"Так как Украина является крупным мировым поставщиком, цены на внутреннем рынке у нас тоже привязаны к внешней конъюнктуре. К примеру, в мире активно дорожают растительные масла и кукуруза, что тут же отразилось на ценниках на подсолнечное масло в наших магазинах и на комбикорма. Отсюда - рост цен на яйца и курятину. К примеру, в себестоимости яиц 60% - это комбикорм. Рост цена на говядину и свинину, правда, сдерживает потребительский спрос, точнее, его отсутствие. У украинцев попросту не хватает денег на дорогое мясо", - пояснил Пендзин.

Тем не менее, свиноводы уже предупредили о росте цен на свою продукцию. По данным аналитического отдела ассоциации "Мясная отрасль", с начала марта закупочные цены на свиней в живом весе выросли на 2 гривны за килограмм - до 45-46 гривен. То есть, следующий этап - рост цены на свинину и колбасу в магазинах.

"Хлеб социальных сортов будет дорожать примерно на 2% в месяц. Сдоба и кондитерские изделия (печенье, торты) - намного быстрее. Причина - подорожание муки, цены на которую растут из- за высоких мировых котировок на пшеницу", - отметил Пендзин.

По мнению аналитика Tele Trade Сергея Родлера, по итогам первого полугодия, рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия может составить порядка 15-20%.

Бензин и дизель: еще до 3 гривен к ценнику

Бьет ценовые рекорды также автомобильное топливо.

По данным А-95, цены на бензин на украинских АЗС прибавили за последние 4 месяца 4,05 гривен, на дизель - 4,19 гривен.

На многих заправках ценники уже перешагнули психологический уровень в 30 гривен. Причем, это еще далеко не предел - бензин и дальше будет дорожать, - говорит Сергей Куюн.

Причин несколько.

Во-первых, все новые рекорды ставят нефтяные котировки. С октября нефть подорожала с 37 до 67 долларов за беррель. Что тут же отразилось на рынке нефтепродуктов.

"Европейские котировки на бензин выросла на 261 доллар с тонны (около 7,3 тысяч гривен без НДС), на дизель- на 224 доллара (6270 гривен). Соотвественно, оптовые цены в Украине подскочили на 7720 гривен за тонну или на 5,82 гривны на литре бензина и на 6950 гривен за тонну или на 5,76 гривен на литре дизеля (все цены - с учетом НДС). В рознице за те же четыре месяца бензин подорожал на 4,05 гривен, а дизель - на 4,19 гривен за литр. То есть, сохраняется потенциал для дальнейшего роста: по бензину - на 1,77 гривен, по дизелю - на 1,57 гривен за литр. И это - при условии стабильных цен на нефть и стабильного доллара", - отмечает Куюн.

Как пояснил руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, каждая "лишняя" гривна в курсе доллара - это плюс 60 копеек на литре бензина в течение двух недель с момента курсового скачка.

Также не радуют прогнозы по нефти - ей прочат ценник в 70-100 долларов уже в этом году. 

В такой ситуации ценники на украинских АСЗ вполне могут разогнаться до 40 гривен за литр.

По мнению аналитика Tele Trade Сергея Родлера, нынешней весной реальный рост ценников на АЗС вполне может составить 2-3 гривны на литре.

Подорожание немного сдерживает засилье "бодяги" - после прошлогодней зачистки нелегальных заправок, этот сегмент уже практически полностью восстановился, и является для многих водителей едва ли не единственным источником более-менее дешевого бензина. Правда, о качестве речь вообще не идет.

Также динамику роста цен на заправках определяют особенности украинского топливного рынка.

"Почему так рванули цены на заправках именно в феврале? Рост был неравномерным и отложенным. Мы ожидали подъема еженедельно с середины декабря. Крупнейший игрок рынка – группа "Приват"» впервые с начала ноября подняла цены только 27 января, хотя нефть к тому времени уже выросла в полтора раза. Многое предопределил провальный январь: сначала праздники, потом локдаун, затем морозы. Потребление минимальное, а контракты требуют от трейдеров полного выкупа объемов у поставщиков, в итоге часть ресурса по старым ценам перешла на февраль. К тому же очень силен фактор "бодяжников", на рынке огромный объем безналогового фальсификата, который позволяет вообще не замечать рыночных колебаний на легальное топливо. Но к концу месяца запас прочности закончился у всех. И, как видим, еще не конец. Снег сошел, потребление оживает, реакция на мировые тенденции станет более оперативной", - написал в своем "Фейсбуке" Сергей Куюн. 

От аптек до химчисток

На фоне магазинных ценников и топливных рекордов динамика по стоимости других товаров и услуг не так сильно бросается в глаза. Тем не менее, на самом деле дорожают не только еда и бензин.

К примеру, хоть и незначительно, повышаются цены на лекарства. По данным исследования "Фармстандарт", стоимость среднестатистической  упаковки лекарств на январь 2021 года выросла на 18,3%, а диетических добавок - на 6,5% (при этом больше чем на 6% подешевели медизделия). В итоге тренд на подорожание обвалил продажи лекарств в январе этого года на 5% - и это несмотря на эпидемию.

Бытовая техника, предметы обихода, по данным Госстата, в январе прибавили в цене 0,8%. Дорожают также услуги. К примеру, ценники в системе здравоохранения повысились больше чем на 8% (в частности, пересматривают расценки многие частные клиники), в категории "Отдых и культура" все подорожало за январь на 0,7%, услуги в категории "другие"  - на 5,6%, - сообщает Госстат.

Резко взлетели ценники, в частности, на химчистки и прачечные. В январе был мертвый сезон, а в феврале некоторые взвинтили расценки на 10-15%, поясняя это увеличением коммунальных платежей и зарплатного фонда. При этом стимулировать снижающийся спрос стараются за счет различных акций и скидок. 

При этом есть и категории, которые, наоборот, дешевеют. Это, к примеру, одежда и обувь, которые с начала года потеряли в цене 5-10% (главным образом, за счет распродаж). Также много акционных предложений по сравнительно дорогим товарам - золотым изделиям, предметам роскоши, мебели и пр.

То есть, получается, что украинцы с более-менее приличными доходами могут даже выгодно скупиться, тогда как заработки небогатых граждан подчистую уходят на дорожающие еду и лекарства.

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Теги: news, новости, Украина, рост, цен, 7dniv, 7dnivinfo  
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