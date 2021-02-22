Премьер Словакии: "Спутник V" - это лекарство, а не гибридное оружие

Премьер-министр Словакии Игорь Матович защищает решение купить незарегистрированную в ЕС российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Премьер-министр отверг критику министра иностранных дел Ивана Корчока, который сегодня объявил, что "Спутник V" является российским инструментом в гибридной войне. Матович утверждает, что это абсолютно ненужная политизация этого вопроса.

"Это лекарство, как любая вакцина. Мы можем перестать думать о том, откуда берется эта вакцина. Если она приедет из Австралии, мы ее купим. Если она будет происходить с КНДР, мы ее также купим", - сказал он.

В то же время он отверг предостережения критиков, обвинивших его в том, что он встречал в аэропорту только российскую вакцину, а другие воспринимал как должное.

"Давайте просто посмотрим на это как на спасение жизни. Мне жаль, что кто-то хочет получить известность этой темой. Это вызывает эрозию доверия к правительству", - заявил Матович.

Он также отметил, что не намерен объявлять о закупке российской вакцины заранее, поскольку видел психоз вокруг этой темы.

Напомним, 1 марта правительство Словакии подтвердил закупку 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Премьер Словакии Игорь Матович с главой Минздрава Мареком Крайчи по этому случаю приехали в аэропорт Кошице.

К этому среди стран-членов ЕС "Спутник V" использовала только Венгрия.