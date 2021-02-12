Итальянцы засыпали Сан-Марино просьбами провакцинироваться "Спутником V"

Итальянцы засыпали телефонными звонками карликовое государство Сан-Марино после того, как на прошлой неделе оно получило российскую вакцину "Спутник V".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Il Messaggero.

Сан-Марино, государство, расположенное в центральной Италии, подписало соглашение о закупке российской вакцины после того, как ему не поступили дозы, которые ожидалось получить из Италии в рамках программы закупок ЕС.

Власти Сан-Марино дали понять, что "Спутник V" будет недоступен для жителей Италии - за исключением ключевых работников, пересекающих границу.

Однако в течение последних нескольких дней телефоны Института социального обеспечения Сан-Марино, органа здравоохранения микрогосударства, раскалялись от звонков итальянцев, проживающих в соседнем регионе Эмилия-Романья, а также жителей итальяноязычного швейцарского кантона Тичино. Те звонили и спрашивали, могут ли получить прививку для себя и членов своей семьи.

Между тем в Италии стали звучать призывы утвердить российскую вакцину в стране. К этому призывали Маттео Сальвини, лидер ультраправой "Лиги", и бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, возглавляющий партию "Вперед, Италия".

Напомним, в понедельник новый премьер-министр Марио Драги уволил ответственного за вакцинацию Доменико Аркури, которого критиковали за медленную кампанию вакцинации, и заменил его специалистом по армейской логистике Франческо Паоло Фиглуоло.

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