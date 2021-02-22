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События Вчера, 22:5563
Австрия начала переговоры с Россией по поводу поставок «Спутника V»

Еще одна страна Европы — Австрия — захотела производить российскую вакцину «Спутник V» и начала переговоры по этому поводу.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцлера страны Себастьяна Курца.

«Что касается российской вакцины "Спутник V", то мы находимся в контакте. Я говорил по телефону с [президентом России] Владимиром Путиным. После этого мы поддерживаем постоянный контакт с российским послом [в Вене Дмитрием Любинским], а также производственными компаниями в России», — рассказал политик.

По его словам, обсуждения в основном касаются двух вопросов. С одной стороны, Австрия задумалась о закупках вакцины в том случае, если ее одобрит Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). С другой стороны, стороны обсуждают возможное производство вакцины в европейской стране.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.

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Ранее 7dniv.info писало что уже более 40 человек умерли после прививки вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса в Австрии.

 

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Теги: news, новости, Украина, Спутник5, Австрия, 7dniv, 7dnivinfo  
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