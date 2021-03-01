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События Сегодня, 09:5477
В Украине расширилась "красная зона"

Сегодня в Житомирской области вступают в силу ограничения "красной зоны". Таким образом, уже трем регионам в Украине присвоен наивысший уровень эпидемиологической опасности.

Из-за вспышки COVID-19 жесткий карантин ранее ввели в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Подробно об ограничениях и ситуации в "красной зоне" и ограничениях - в материале РБК-Украина.

Ужесточение карантина в Житомирской области

 

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение о внесении Житомирской области в "красную зону" с 00:00 3 марта 2021.

Со среды в регионе запрещается:

  • работа заведений сферы общепита (кроме адресной доставки и на вынос);
  • работа непродовольственных рынков и магазинов;
  • образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение, за исключением детсадов и 1-4 классов школ;
  • отменяются все массовые мероприятия;
  • не будут работать ТРЦ, кинотеатры, театры, спортзалы, бассейны.

Ограничения вводятся во всех районах Житомирской области.

Как заявил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, динамика заболеваемости стремительно ухудшается. За прошедший месяц количество инфицированных выросло в три раза. В последнюю неделю из 6 тысяч проведенных ПЦР-тестов 2716 оказались положительными.

В Ивано-Франковске переполнены больницы

Прикарпатье стало первым регионом "красной зоны" после введения адаптивного карантина в Украине. Жесткие карантинные меры в Ивано-Франковской области введены с 26 февраля по 12 марта.

На данный момент ситуация с заболеваемостью остается сложной. Больницы областного центра переполнены. Для размещения пациентов задействовали старые и даже списанные кровати. В Центральной горбольнице заполненность коек - 92%, а в первой клинической больнице - 115% (задействованы кровати, которые предназначались для больных с другими патологиями).

На время действия "красной зоны" в регионе ограничено транспортное сообщение. Приостановлены маршруты автобусного, железнодорожного, авиационного сообщения. Городской общественный транспорт работает в режиме спецпропусков.

"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область. Однако добраться в место назначения можно до 7 марта по заранее купленным билетам.

В въездах-выездах в область установлены КПП, на которых у проезжающих проверяют температуру.

Кроме того, в регионе действует запрет на массовые мероприятия, работу культурных и развлекательных заведений, заведений сферы красоты, спорта и бытовых услуг. Запрещена работа непродовольственных магазинов, рынков, ТРЦ, заведений общепита.

Образовательные учреждения перешли на удаленный формат учебы, закрыты детские сады.

Ситуация в Черновицкой области

Буковина находится в "красной зоне" с 1 марта, по решению государственной комиссии по ТЭБ и ЧС. Однако усиленный карантин в регионе был введен уже с 27 февраля местными властями.

Жесткие ограничения в Черновицкой области будут действовать как минимум до 9 марта. На этот период запрещено обслуживание посетителей в кафе, барах, ресторанах (только адресная доставка). Закрыты развлекательные заведения, кинотеатры, театры, непродовольственные магазины, рынки, ТРЦ, спортзалы.

Учебный процесс во всех образовательных учреждениях перешел в дистанционный режим, за исключением детских садов.

Ужесточение ограничений на Буковине вызвало волну протестов у населения. Так, в Черновцах предприниматели вышли на акцию против карантина. Демонстранты потребовали вынести на рассмотрение сессии Черновицкого облсовета вопрос обращения к правительству для компенсации убытков бизнесу из-за введения карантина с 1 марта 2021 года.

Винницкая область усиливает карантин

Дополнительные ограничения карантина на Винничине начинают действовать с 3 марта.

Область на данный момент находится в "оранжевой" зоне, но местные органы власти приняли решение о переводе всех образовательных учреждений на дистанционное обучение. Это касается 1-11 классов школ, среднего, профессионального, высшего, внешкольного образования.

Также со среды в Винницкой области запрещаются плановые операции и госпитализации, консультирование поликлиник государственных и коммунальных медучреждений, кроме разрешенных в установленном порядке.

Кроме того, будут усилены проверки соблюдения карантинных мер в общественном транспорте, заведениях общепита.

Какие области рискуют оказаться в "красной зоне"

По показателям Минздрава на 2 марта, 9 регионов находятся в зоне риска. Из-за ухудшения эпидситуации "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности присвоен Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Ровенской и Тернопольской областям.

Остальные 13 регионов по эпидемиологическим признакам попали в "желтую" зону карантина.

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Теги: news, новости, Украина, красная_зона, 7dniv, 7dnivinfo  
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