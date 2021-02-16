Минздрав запретил медикам сообщать о производителях и поставщиках COVID-вакцин

Министерство здравоохранения Украины запретило медицинской вертикали в регионах распространять информацию о производителях и поставщиках вакцины от коронавируса. Соответствующий указ Минздрав издал еще в пятницу, 19 февраля. Он опубликован на официальном сайте ведомства.

Речь идет об указе №298 "О распределении Vaccines (вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2), закупленной за средства Государственного бюджета Украины на 2021 год".

В нем отмечается, что руководитель ГП "Укрмедпостач" и руководители структурных подразделений по вопросам здравоохранения областных госадминистраций должны обеспечить "неразглашение конфиденциальной информации (любой информации относительно производителей и/или поставщиков, цены на вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и т.д.), которая стала известна в процессе выполнения данного приказа".

В то же время глава экспертной организации StateWatch, которая следит за гражданскими свободами и другими проблемами в Европейском союзе, Глеб Каневский отметил, что указ противоречит закону "О доступе к публичной информации", который регламентирует свободный доступ к информации о получателях бюджетных средств.

"По состоянию на сегодня за вакцину из бюджета оплачено 2,6 млрд грн: 964,3 млн грн за китайскую вакцину CoronaVac (504 грн/доза) - не поставлена; 1,6 млрд грн за индийскую Covishield (соглашение отсутствует в открытом доступе) - поставлена​", - добавил он.

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