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События Сегодня, 13:1734
Посол Британии заявила что вакцина Covishield идентична AstraZeneca

Закупленная Украиной вакцина от COVID под названием Covishield идентична той, которую разработали компания AstraZeneca и Оксфордский университет.

Covishield - это только лицензионное название.

Об этом в Twitter сообщила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.

"Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 являются идентичными. Covishield - это лицензионная название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемые Украине, отличаются по формуле, категорически неверно", - отметила Симмонс.

Напомним, ранее об этом говорил и министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"AstraZeneca законтрактовала мощности в Китае и Индии. Serum Institute - это понятно, потому что это крупнейший производитель вакцин в мире. В Южной Корее, в Таиланде, даже в России. Когда мы в августе начали переговоры, то они нам предлагали поставки из Ярославля, где у них завод", - отметил министр.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, Британия, 7dniv, 7dnivinfo, коронавирус  
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