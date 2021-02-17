Высший совет правосудия (ВСП) уволил с должности судью Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова

Как сообщается, он угрожал, шантажировал и осуществлял давление на других судей.

Вторая Дисциплинарная палата ВСП установила, что Емельянов, находясь на посту главы Совета судей хозяйственных судов и заместителя главы этого ведомства, использовал служебное положение и оказывал давление на судей по делам в 2014 году, в которых, как он отмечал, усматривается "государственный вопрос".

В период с 2013 по 2014 год судья вмешивался в процесс судопроизводства, шантажировал и угрожал судье Хозяйственного суда Киева Алле Прыгуновой, говорится в решении судей.

"Следствием стало формирование в обществе негативного восприятия деятельности судебной власти, негативной оценки эффективности функционирования всей системы правосудия и недоверия к суду", - отметили в ВСП.

"Судья Артур Емельянов уволен с должности за совершение существенного дисциплинарного проступка", - говорится в сообщении.

Отметим, в 2016 году Генеральная прокуратура также объявила подозрение судье Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел между судьями.