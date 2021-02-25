Государственное бюро расследований планирует завершить расследование аварии самолета АН-26 под Харьковом до конца апреля

В конце сентября 2020 военный самолет с группой курсантов на борту упал на трассе Харьков-Чугуев в 2 км от аэродрома.
Об этом в ходе отчета о деятельности ГБР заявил исполняющий обязанности директора бюро Алексей Сухачев.
"Досудебное расследование указанной трагедии находится на постоянном контроле президента Украины. Его завершение планируем на конец апреля текущего года", - отметил Сухачев.
Напомним, в середине февраля суд продлил содержание под стражей двух подозреваемых по делу о катастрофе АН-26 около Чугуева Харьковской области. Речь идет о военнослужащих - экс-руководителе воинской части Чугуева Вячеславе Глазунове и руководителе полетов Александре Жуке.