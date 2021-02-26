Продление санкций против Януковича и его окружения согласовали в ЕС

Послы 27 стран ЕС согласовали в среду продление на шесть месяцев - до 15 сентября 2021 года - действия персональных санкций против России по Украине.
В частности, санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Джозвяк.
Послы ЕС согласились продлить санкции против 177 человек и 48 субъектов на полгода, обвиняемых в подрыве территориальной целостности Украины.
"Отдельным решением продлили санкции в отношении Януковича и еще 7 человек", - написал журналист.