Кабинет министров поручил Министерству экономики как акционеру НАК "Нафтогаз Украины" подготовить до 5 марта проект решения о фиксированной цене на газ

Согласно поручению, ПАО "Укргазвыдобування" будет продавать газ по фиксированной цене уже с марта.
Решение принято на заседании правительства по предложению и.о. главы Министерства энергетики Юрия Витренко.
Поручение предусматривает продажу "Укргазвыдобування" с марта 2021 года газа поставщикам и производителям тепловой энергии для нужд потребителей коммунальных услуг, в том числе ОСМД, по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года.
Кроме того, планируется обязать ПАО "Укргазвыдобування" с апреля 2021 года продавать 100% объема природного газа всем участникам рынка на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз".
Как сообщало РБК-Украина, 9 февраля после переговоров между "Нафтогазом", органами государственной власти и Ассоциацией городов Украины был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой.
Меморандум предусматривает замораживание тарифов на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона.