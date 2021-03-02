Извинений от премьера Словакии за "шутку" о Закарпатье требует Украина

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на "шутку" премьер-министра Словакии Игоря Матовича о Закарпатье.

Об этом говорится на сайте МИД .

МИД вызвал к себе словацкого посла Матуша Корбу и выразил ему протест из-за высказываний Матовича.

"МИД Украины требует официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за некорректные высказывания", - говорится в заявлении ведомства.

Как заявили в министерстве, подобные "шутки" являются особенно оскорбительными для Украины в условиях российской агрессии и оккупации Крыма и части Донбасса.

"Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являются категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинского-словацких отношений", - отметили в МИД.