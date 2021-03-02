Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 марта 2021

В Украине по состоянию на утро 4 марта 2021 - 1 374 762 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 10 057 новых случаев в сутки.
Умерло 26 591 человек.
Выздоровело - 1 186 873.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 868 случаев;
Винницкая область - 827 случаев;
Волынская область - 652 случая;
Днепропетровская область - 384 случая;
Донецкая область - 280 случаев;
Житомирская область - 888 случаев;
Закарпатская область - 679 случаев;
Запорожская область - 180 случаев;
Ивано-Франковская область - 776 случаев;
Киевская область - 423 случая;
Кировоградская область - 93 случая;
Луганская область - 53 случая;
Львовская область - 590 случаев;
Николаевская область - 197 случаев;
Одесская область - 483 случая;
Полтавская область - 253 случая;
Ровенская область - 202 случая;
Сумская область - 297 случаев;
Тернопольская область - 457 случаев;
Харьковская область - 442 случая;
Херсонская область - 36 случаев;
Хмельницкая область - 357 случаев;
Черкасская область - 241 случай;
Черновицкая область - 626 случаев;
Черниговская область - 167 случаев.