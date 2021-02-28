В Украине с начала вакцинации первую дозу прививки от коронавируса получили 9568 человек

За прошедшие сутки привили 2680 человек.
За вчера больше всего прививок было сделано в Днепропетровской (350) области. За все время вакцинации - в Донецкой области (840).
В целом, за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:
- Винницкая область - 60 прививок;
- Волынская область - 90 прививок;
- Днепропетровская область - 350 прививок;
- Донецкая область - 220 прививок;
- Житомирская область - 50 прививок;
- Закарпатская область - 30 прививок;
- Запорожская область - 50 прививок;
- Ивано-Франковская область - 54 прививок;
- Киевская область - 310 прививок;
- Кировоградская область - 80 прививок;
- Луганская область - 80 прививок;
- Львовская область - 60 прививок;
- Киев - 90 прививок;
- Николаевская область - 120 прививок;
- Одесская область - 100 прививок;
- Полтавская область - 70 прививок;
- Ровенская область - 200 прививок;
- Сумская область -40 прививок;
- Тернопольская область - 228 прививок;
- Харьковская область - 60 прививок;
- Херсонская область - 50 прививок;
- Хмельницкая область - 88 прививок;
- Черкасская область - 60 прививок;
- Черновицкая область - 40 прививок;
- Черниговская область - 100 прививок.