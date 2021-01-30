SpaceX провела запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс

Корабль успешно вылетел со стартовой площадки.
Испытания прототипа Starship транслировались в YouTube.
Полет прошел плавно. На четвертой минуте корабль начал снижение в горизонтальном положении. В конце испытания корабль успешно сел.
Эту успешную посадку SpaceX смогла совершить с третьей попытки. До этого два корабля разбились.
После посадки Starship загорелся. Спустя несколько минут корабль взорвался.
Разработанный компанией Илона Маска корабль Starship будет предназначен для полетов на Марс и Луну. Он рассчитан на 100 астронавтов.
Глава SpaceX Илон Маск никак не отреагировал на взрыв корабля в конце испытания. В то же время он отметил удачную посадку.
"Starship приземлился целым и невредимым!", - написал Маск в Twitter.
Он также похвалил команду SpaceX за "отличную работу" и заявил, что однажды полеты на Starship "станут обычным делом".