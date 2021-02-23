Президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении широких полномочий исполняющим обязанности министров

Речь идет о законопроекте №4531.
Теперь и.о. министра смогут принимать решения о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство.
Таким образом и.о. министров вернули следующие полномочия:
- руководство деятельностью министерства,
- утверждение планов работы министерства, отчетов,
- внесение премьер-министру предложения по поводу назначения на должности первого заместителя министра, заместителя министра,
- утверждение структуры аппарата министерства, образование, ликвидация, реорганизация по согласованию с Кабмином территориальных органов министерства как структурных подразделений аппарата министерства, не имеющих статуса юридического лица, а также назначение и увольнение руководителей предприятий,
- отмена актов территориальных органов министерства, обозначение обязанностей первого заместителя и заместителей, принятие решений о распределении бюджетных средств.