Вероятную цену на электроэнергию для населения с апреля назвал Шмыгаль

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль назвал вероятную цену на электроэнергию для населения с 1 апреля.
По его словам, сейчас вопрос обсуждается в Министерстве энергетики.
"Цена на электроэнергию для населения с первого апреля. Этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики. Скорее всего цена останется 1,68 грн/кВт", - отметил глава Кабмина.
Напомним, Минсоцполитики перечислило 322,1 млн гривен за потребленную в январе электроэнергию некоторыми категориями потребителей. Компенсация из государственного бюджета предоставлена за 571,6 тыс. человек.