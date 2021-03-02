Шаг к противодействию сексизму в рекламе сделала Рада

"За" проголосовали 266 парламентариев.

В настоящее время закон не содержит прямой нормы, которая запрещает использовать сексистские изображения или высказывания в объявлениях.

Документ дает определение дискриминационной рекламе и дискриминационной рекламе по признаку пола.

Определено, что последняя - это реклама, которая содержит утверждение и/или изображения об интеллектуальном, физическом, социальном или ином виде преимущества одного пола над другим, и/или о стереотипности роли мужчины и женщины, что ограничивает свободу жизненного выбора человека; унижает достоинство человека по признаку пола.

Такая реклама также демонстрирует насилие по признаку пола; содержит изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и/или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не имеющие прямого отношения к рекламируемому продукту или способу его потребления.

Новый закон определяет, что дискриминационная реклама запрещается. Ответственность за дискриминационную рекламу несет рекламодатель.

В документе также прописаны штрафы за дискриминационную рекламу.