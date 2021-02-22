На сегодня наблюдается третья волна пандемии коронавируса в Украине

"К сожалению, нужно констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине. Это также цифры, статистика, которую мы видим … Невозможно интерпретировать по-другому. Нужно быть сознательными - началась третья волна пандемии коронавируса в Украине", - сказал Шмыгаль.

По его словам, на сегодня есть такой инструмент, как адаптивный карантин, и жесткий локдаун введен в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях.

"Винницкая область на подходе, Закарпатская, Тернопольская и еще ряд областей, где сегодня "оранжевый уровень"… Конечно, когда большая часть областей будет в "красных зонах", скорее всего, придется возвращаться к той модели локдауна, который Украина уже проходила", - добавил премьер.

Шмыгаль также подчеркнул, что не хотел бы возвращать жесткий локдаун, поскольку люди и бизнес уже истощены ограничениями.