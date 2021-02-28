 

В Украине могут ввести локдаун уже в третий раз

События Сегодня, 14:2454
В Украине могут ввести локдаун уже в третий раз

В настоящее время в стране началась третья волна коронавирус.

Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Третья волна коронавируса

Шмыгаль констатировал, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

"К сожалению, надо констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине. Надо быть сознательными - началась третья волна пандемии коронавируса в Украине", - заявил он.

"Красную зону" карантина могут расширить: кто под угрозой

Сейчас Украина противостоит коронавирусу, посредством адаптивного карантина. Украина поделена на зоны, в соответствии с эпидситуацией в регионе.

Так, "красный уровень" с самыми жесткими ограничениями введен в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях. Вместе с тем "красная зона" может быть расширена - "на подходе" Винницкая, Закарпатская и Тернопольская области.

"Это означает что на подходе может быть жесткий локдаун. Если большая часть областей будет в "красной зоне" - скорее всего придется возвращаться к той модели локдауна, которую Украина уже проходила", - отметил Шмыгаль, добавив, что снова вводить ограничения ему не хотелось бы.

Вакцинация займет два года

Шмыгаль отметил, что процесс вакцинации во всем мире займет минимум два года, в течение которых будут действовать масочный режим, дистанция и мытье рук.

"Надо не тешить себя иллюзиями, что вакцина все спасет", - подчеркнул он.

Будет ли новый локдаун: Шмыгаль назвал условие

"Вакцина - это свет в конце тоннеля, но это история двух лет. Мы постараемся эффективно управлять адаптивным карантином, но если мы видим, что более 65% коек в каждой области заняты - у нас не будет выхода, и мы будем идти так, как все европейские страны. Мы будем предупреждать заранее, мы не будем это внезапно делать", - пояснил Шмыгаль.

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Теги: news, новости, Украина, Локдаун, 7dniv, 7dnivinfo, коронавирус  
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