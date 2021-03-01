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События Сегодня, 14:2653
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что в ближайшее время в парламент внесут законопроект о национализации ПАО "Мотор Сич"

Арахамия отметил, что закон внесут "на этой неделе".

Об этом парламентарий рассказал в эфире канала "Прямой".

"На этой неделе мы будем подавать законопроект о национализации "Мотор Сичи". Наложили санкции против китайских компаний. Этот вопрос обороноспособности... Для того чтобы урегулировать правовой статус этой компании", - рассказал нардеп.

Глава фракции заявил, что закон необходим, чтобы определить "статус предприятия".

"Это часть ситуаций в отношениях с Китаем, надо проводить переговоры... Нам надо регистрировать законопроект, потому что сейчас полностью не определено состояние предприятия, там работают несколько десятков тысяч человек. Они обращаются к нам и просят определить, какой статус и какое будущее у этого предприятия", - сказал депутат.

Арахамия добавил, что это важное, градообразующее предприятие в Запорожье.

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Теги: news, новости, Украина, Арахамия, Мотор_Сич, 7dniv, 7dnivinfo  
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