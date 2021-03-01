Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что в ближайшее время в парламент внесут законопроект о национализации ПАО "Мотор Сич"

"На этой неделе мы будем подавать законопроект о национализации "Мотор Сичи". Наложили санкции против китайских компаний. Этот вопрос обороноспособности... Для того чтобы урегулировать правовой статус этой компании", - рассказал нардеп.

Глава фракции заявил, что закон необходим, чтобы определить "статус предприятия".

"Это часть ситуаций в отношениях с Китаем, надо проводить переговоры... Нам надо регистрировать законопроект, потому что сейчас полностью не определено состояние предприятия, там работают несколько десятков тысяч человек. Они обращаются к нам и просят определить, какой статус и какое будущее у этого предприятия", - сказал депутат.

Арахамия добавил, что это важное, градообразующее предприятие в Запорожье.